Pluies diluviennes : Le maire de Dakar Barthélémy Dias sur le terrain.

Au moment où ces lignes sont écrites, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, en compagnie de celui de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, est sur le terrain. Entre Yoff et Ouest Foire, le maire de Dakar brave la pluie pour s’enquérir de la situation qui prévaut dans ces quartiers inondés par les eaux pluviales afin de prendre des dispositions urgentes.



Des motopompes seront mises à la disposition de la commune de Yoff dans les plus brefs délais.

Barthélémy Dias n’a pas manqué de s’attaquer à l’État pour dire que les populations dakaroises doivent porter plainte pour destruction de biens car, selon lui, l’État n’a pas fait son travail correctement. Il a aussi dénoncé de mauvaises installations et promet de poursuivre le combat...