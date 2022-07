Pluie torrentielle à Dakar / La situation rétablie dans plusieurs zones : à Keur Massar, aux Parcelles assainies, Ouest-Foire, VDN, Guédiawaye…

Après la pluie, le beau temps ! dit l’adage. Ce qui est bien le cas ce mercredi après les fortes pluies enregistrées dans certaines zones comme Ouest-Foire, la Voie de Dégagement Nord (VDN), le pont de Keur Massar qui a été récemment inauguré à encore retrouvé son état d’avant la pluie.



Aux Almadies et à Yoff, les populations sont en train de vaquer à leurs occupations. Le maire de la commune de Yoff, en tant qu’autorité locale, s’était déplacé et a constaté le débit important notamment à Philippe Maguilen Senghor.



À Guédiawaye, à Wakhinane Nimzatt, la situation a aussi commencé à s’améliorer. En effet, dans ces zones, les eaux de pluie ont été évacuées par le système de canalisation sur place. Les précipitations ont duré de bonnes heures et en abondance, mais le temps de l’évacuation à travers le système d’assainissement a aussi pris du temps.



Ainsi, les autres localités comme Guinaw Rails Sud, le tunnel et d’autres quartiers de Pikine restent toujours inondés. Même cas de figure à Malika qui est toujours sous les eaux. Ce qui peut expliquer que dans certaines zones, les travaux d’assainissement montrent leur impact positif malgré ces fortes précipitations de près de 84 mm. Des améliorations dans d’autres constituent des attentes des populations...