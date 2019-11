Plénière LFR : Pour Ousmane Faye de MWS, Sonko a été humilié par le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo

Le Ministre des Finances et du Budget était à l’Assemblée nationale vendredi dernier pour la plénière portant examen de la seconde Loi de Finances Rectificative. Un moment qu’a choisi Ousmane Sonko pour l’interpeller sur un certain nombre d’aspects problématiques de leur gestion budgétaire. « Ses réponses ont été soit inexistantes, soit insuffisantes », a nargué Ousmane Sonko au sortir des débats. Mais pour Ousmane Faye de « Manko Wattu Sénégal » (MWS) « Sonko a été purement et simplement humilié par le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Tout en lui conseillant désormais « d’aller apprendre les règles et les dispositions élémentaires du code fiscal, avant de faire face à des intellectuels chevronnés comme Abdoulaye Daouda Diallo. » Pour le leader de MWS Ousmane Faye, Sonko est complètement passé à côté avec ses explications tordues et surtout il a essuyé des remontrances et des critiques du grand intellectuel qu’est le Ministre des Finances et du Budget qui ne l’a pas raté. Pour Ousmane Faye enfin, depuis qu’il est là, Sonko ne créé que des histoires à allure de scandale. « Mais ça, il le fait pour être adulé ou pour exister. Non, cette farce doit arrêter. Nous félicitons Abdoulaye Daouda Diallo qui vient de nous montrer la vraie personnalité de Sonko et le Sénégal tout entier lui en est reconnaissant », a-t-il conclu.