Plateforme de Mbeubeuss : « L’Etat va mettre en place un poste de police et un poste de santé. Nous allons aussi saisir le ministère de la famille pour évacuer les enfants ». (Abdou K. Fofana, MUHHP)

Après les manifestations des populations de Malika pour la fermeture de la décharge de Mbeubeuss, le ministre de l’Urbanisme a effectué une visite des lieux pour s’enquérir de la situation. L’occasion a été aussi saisie pour un face à face avec les impactés de cette plateforme qui suscite beaucoup d’indignation. Selon le ministre Abdou K. Fofana, « cette décharge qui date des années 60 va être réhabilitée par l’Etat du Sénégal. Le projet financé par la Banque Mondiale est en cours. On va faire de notre possible pour finaliser ce projet et vous savez que le président de la République de République va jusqu’au bout de ses projets. L’autoroute Ila Touba et le TER sont des exemples ». Face à l’inquiétude des populations qui peinent à croire à ce projet et qui exigent la fermeture sans délai de la plateforme, le ministre a proposé des mesures immédiates comme la création d’un poste de police pour sécuriser les lieux et dissuader les brûleurs plus connus sous le sobriquet de « lakakat ». « Ils seront traduits devant le procureur de la République. Nous allons aussi mettre sur place un poste de santé et des citernes d’eau pour l’extinction des feux involontaires. Les ministères de la famille et de l’Intérieur seront aussi saisis. Il faut cultiver le dialogue. C’est une situation très dure pour les riverains mais c’est gérable », a-t-il ajouté lors d’une rencontre tenue avec les populations et les acteurs de la plateforme de Mbeubeuss ce 9 janvier 2020 à Malika.