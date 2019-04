Plateforme ‘’Sunu CMU’’ : Un dispositif 100% sénégalais pour la rationalisation des dépenses de la CMU

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a procédé, ce mardi 30 avril 2019, au lancement officiel de la plateforme ‘’SUNU CMU’’.

Cette cérémonie de lancement de la plateforme de financement participatif de la couverture maladie universelle (CMU) qui s’est tenue au Terrou bi, est organisée par l’Agence nationale de la Couverture maladie universelle (ANCMU) en partenariat avec ‘’Better than cash Alliance’’.

Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye était présent ainsi que le directeur général de l’ANCMU, Mamadou Bocar Daff et des représentants d’Institutions du système des Nations Unies, basées à Dakar, notamment Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Japon, Tatsuo Arai.



« SunuCMU » est un outil de dématérialisation des opérations. Il se veut également une réponse à la problématique du financement de la CMU, dans la mesure où il facilite la collecte des cotisations et favorise la mobilisation de dons », a signifié le directeur général de l’agence nationale de la couverture maladie universelle, Mamadou Bocar Daff.



En effet, « SunuCMU » a deux intérêts majeurs : il facilite l’inscription des bénéficiaires dans les mutuelles et favorise aussi la mobilisation de ressources additionnelles. Ainsi, grâce à la plateforme, il devient possible d’enrôler à distance un bénéficiaire, dans toutes les 676 mutuelles du Sénégal, quels que soient la région, le département ou la commune, toujours selon le DG de l’ANCMU.



La plateforme est également une source de financement innovant, et de moyen de paiement accepté sur la plateforme permettant aujourd'hui aux compatriotes de la diaspora de participer à l’enrôlement dans la CMU, directement en ligne, de leur famille restée ici, a souligné Mamadou Bocar Daff lors de son discours de lancement.