Plateforme Aéroportuaire : les travailleurs disent niet à Aïssatou Sy pour l’installation des antennes au hangar de pèlerins

L'intersyndicale des Travailleurs de l'aviation Civile et du Secteur des Transports Aériens face à de nombreuses difficultés assaillant leur quotidien, ont tenu ce jeudi un point de presse.







Cette organisation composée de 12 syndicats répartis dans les différentes activités aéroportuaires, a pris à témoin l’opinion nationale sur les dérives de la représentante de l’Asecna au Sénégal, Madame Aïssatou Sy.



Selon eux, cette dernière ne cherche que des problèmes.



« Nous sommes en mal avec elle depuis plus d’un an et ça persiste, ça ne cesse de s’aggraver de plus en plus », dixit Abibou membre de l’intersyndicale.







Ces travailleurs se plaignent aujourd’hui de l’implantation de nouvelles antennes du centre de réception déporté, offertes à l’Asecna, et que leur représentante Aïssatou Sy semble coûte que coûte vouloir implanter au hangar des pèlerins.



« Ce site présente un fort taux d’urbanisation, ce qui ne règle aucunement la fluidité du réseau », deplore Abibou.



Pour ce dernier, ce n’est ni le lieu ni la place de ces antennes.







Durant le point de presse, l’intersyndicale a aussi souligné d’autres difficultés relatives aux indemnités qu'ils ne perçoivent plus depuis plusieurs mois et l’amélioration de leurs conditions de travail qui, selon eux, se sont beaucoup dégradées depuis le transfert de leurs activités de l’aéroport Léopold Sédar Senghor à l’aéroport Blaise Diagne de Diass.