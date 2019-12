Plateforme 100.000 logements / Abdou K Fofana : « Plus de 89.000 inscrits dont 60.000 à Dakar... L'essentiel des demandeurs sont des salariés »

Venu s'enquérir du niveau d'appropriation du projet de construction de 100.000 logements par les promoteurs immobiliers publics à savoir la la SNHLM et à la SICAP, le ministre Abdou Karim Fofana indiqué que la plateforme en ligne a reçu plus de 89.000 inscrits. A l'en croire, 60.000 personnes ont manifesté leur désir d'acquérir un logement à Dakar. Le ministre de l'Urbanisme du logement et de l'hygiène publique a indiqué au cours de sa visite à la SICAP que "la majorité des demandeurs sont des salariés".

En outre, le ministre de tutelle d'annoncer le lancement de la plateforme manuelle ce lundi à Ziguinchor.