En vue de s'inscrire en direction des diverses avancées et formes de mutation des secteurs dérégulés par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), des innovations notables ont été apportées.



À en croire Abdou Ly, le directeur de l'organe de régulation : " C’est d’ailleurs sous ce rapport que 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles dans le lancement de certains projets phares et structurants. On pourrait notamment en citer quelques-uns : La mise en œuvre de la stratégie (2021-2023) d’amélioration continue de la couverture et de la qualité des services de communications électroniques au Sénégal. L’ARTP a le plaisir de vous annoncer la fin du développement de l’application mobile QoE dénommée "Artp Sama réseau."



Poursuivant, il fera comprendre que "Ladite application est une solution innovante qui permet d’associer les utilisateurs à la gestion de la QoS et de leur permettre d’évaluer la qualité d’expérience (QoE) de réseau de leur opérateur, notamment en terme de débits offerts en mégabits par seconde (Mbits/s), de latence en millisecondes (ms) et de zone de couverture entre autres." Autrement dit, les utilisateurs auront désormais avec cet outil, une meilleure visibilité sur les offres disponibles et pourront ainsi choisir le meilleur opérateur...