Plateau spécial / Lancement des travaux d’achèvement de la Grand Mosquée de Tivaouane : Dakaractu revient sur les grandes lignes.

Dakaractu a reçu dans son plateau spécial consacré au lancement des travaux d’achèvement de la grande mosquée de Tivaouane, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Amine, Maodo Malick Faye, architecte et de Boly Ndiaye gérant de la plateforme de transfert d’argent pour les contributions dans la construction de l’édifice.

Bour Gueweul, accompagné de ses invités, est revenu de long en large sur l’historique de la mosquée et ce qui a été fait jusqu’à présent et pourquoi avoir choisi la date du 14 septembre marquant l’anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh...

Dakaractu vous propose le plateau spécial...