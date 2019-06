Plateau Special Journée Mondiale de l'environnement: Combattre la pollution de l'Air

La journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce 5 Juin sous le thème de la « pollution atmosphérique », et du Slogan : « De nos choix de vie, dépend la qualité de l'air que nous respirons ». L'édition de cette année exhorte les gouvernements, le secteur industriel, les transporteurs, les communautés et les individus à se réunir pour explorer les énergies renouvelables et les technologies vertes et améliorer la qualité de l’air dans le monde. Dakarcatu pose le débat avec ce plateau spécial qui accueille Thierno Birahim Aw, le directeur général du Cetud, Mariline Diara la Directrice de l'Environnement et des Etablissements classés et enfin le Dr Nafissatou Touré Badiane, Chef de service de pneumologie de l’hôpital Fann .