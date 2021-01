Plateau Spécial 40éme Edition Journées Cheikh, sous le Haut patronage du Roi Mouhammed VI - Les valeurs de paix, de tolérance et de cohabitation entre les peuples magnifiées.

La Coordination Tijane de Dakar a organisé, ce samedi 9 janvier 2021, la 40éme édition des “Journées culturelles islamiques”, un événement annuel placé sous l’égide de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif General des Tidianes, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et la présidence d’honneur du Président de la République du Sénégal.



En raison de la situation épidémiologique due à la Covid-19, l’édition 2021 de cette importante manifestation religieuse, s’est déroulée en virtuel, à travers une “Grande conférence” radio-télévisée sur la chaîne Asfiyahi TV.



La première partie du plateau a été marquée par la participation d’une délégation marocaine comprenant notamment l’ambassadeur du Maroc à Dakar, M. Taleb Barrada, le secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, M. Mohamed Rifki, ainsi que M. Abdellatif Beghdouri Achkari, haut responsable de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.



Les membres de la délégation marocaine ont eu droit, comme à l’accoutumée, à un accueil des plus chaleureux de la part des dignitaires Tijanes et des représentants des différentes familles de la tariqa, notamment Serigne Mansour Sy Dabakh, Serigne Mame Alpha Sy Dabakh, Serigne Ahmed Boukar Niang, Serigne Cheikh Oumar Sy Djamil, par ailleurs President de l’amicale des anciens étudiants et stagiaires Sénégalais au Maroc Serigne Pape Makhtar Kebé, Serigne Khalifa Lo, Serigne Mor Niang, Serigne Bachir Sy Ibn Serigne Mansour Sy Dabakh, Serigne Mame Oumar Ndiaye Ibn Sokhna Khady Sy Babacar, Directeur du groupe Asfiyahi.



A l’entame de cette cérémonie, le président de la coordination des Tijanes de Dakar, El Hadj Cheikh Tidiane Gaye a prié les membres de la délégation marocaine de transmettre les vifs remerciements et la gratitude des membres de la coordination à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la Haute sollicitude et l’intérêt particulier dont le Souverain a toujours entouré les Tijanes de Dakar ainsi que l’ensemble des familles religieuses du Sénégal, mettant en relief les actions nobles et les efforts que le Souverain ne cesse de déployer pour défendre les causes de l’Islam et des musulmans à travers le monde.



Intervenant à cette occasion, Serigne Mansour Sy Dabakh, représentant le Khalife général des Tijanes, a souligné que la participation d’une délégation marocaine à cette manifestation religieuse, en ces temps de crise sanitaire, est une consécration irréfutable de l’intérêt qu’accorde Ami Al Mouminine à la tenue de ces journées, notant que cette Haute sollicitude royale contribue amplement à la réussite des journées culturelles des Tijanes.



Dans son intervention au nom de la délégation marocaine, M. Beghdouri Achkari a mis l’accent sur l’intérêt particulier et la Haute sollicitude dont entoure SM le Roi Amir Al Mouminine les Tijanes du Sénégal et les différentes tariqas et familles religieuses de ce pays africain frère, soulignant la solidité et la profondeur des liens de fraternité entre les peuples marocain et sénégalais.



A la suite du premier plateau, un autre s’est tenu sous la modération de L’Imam Moustapha Gaye, sur le thème l’unité confrerique, ainsi que les dimensions spirituelles de la Tariqa Tijaniyya.



Pour les organisateurs, l’objectif de ces journées culturelles consiste surtout à promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de cohabitation entre les peuples.



La manifestation qui réunit chaque année des milliers d’adeptes de la Tariqa Tijaniya dans une ambiance empreinte de spiritualité, de recueillement et de communion, se déroule, dans sa 40è édition, autour d’une « Grande conférence » télévisée, en raison de la situation épidémiologique due au Covid-19.