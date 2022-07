Plan national de Développement sanitaire et social (2022) : La digitalisation du système et l’accès aux soins primaires au cœur des échanges…

« Je suis heureuse de présider ce matin la première réunion du Comité interne de suivi du Plan national de Développement sanitaire et social de l’année 2022. » C'est en ces termes que Marie Khémesse Ngom Ndiaye, la ministre de la santé et de l’action sociale, a démarré l'allocution d’ouverture de ladite rencontre, ce jeudi, au King Fahd Palace de Dakar.



En présence de l’ensemble des acteurs dont ses proches collaborateurs ainsi que les partenaires techniques, financiers et communautaires, la ministre a rappelé que « Le CIS est une des instances nationales de coordination et de pilotage dudit plan et un cadre privilégié de suivi et d’évaluation, un espace d’échanges et de discussions sur la mise en œuvre de notre politique de santé et d’action sociale. »



Saluant la régularité avec laquelle cette rencontre se tient, le Dr Marie Khémesse a également souligné la présence « des collectivités territoriales, les acteurs de la société civile et du secteur privé de la santé, les partenaires sociaux, les acteurs communautaires. C’est avec toutes ces composantes, ici représentées, que nous suivons la mise en œuvre des politiques et stratégies d’amélioration de la santé et de renforcement de la protection sociale de nos populations. » D’ailleurs, le représentant du président des élus locaux et la représentante de l'organisation mondiale de la santé se sont félicités de la démarche entreprise.



Enfin, le ministre de la santé de reconnaître que « nous continuons à faire face à de nombreux défis, dont ceux relatifs aux soins de santé primaire et à la digitalisation du système de santé. Sur les soins de santé primaires, le Sénégal s’est engagé à les renforcer conformément à la Déclaration d’Astana d’octobre 2018. Notre pays a ainsi réaffirmé ses engagements pris dans le cadre de la déclaration ambitieuse d’Alma Ata de 1978 et du programme de développement durable à l’horizon 2030.»