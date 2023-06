Plan logement du secteur du nettoiement : le Chef de l'Etat octroie 5 hectares d'assiettes foncières aux travailleurs du nettoiement.

Le Chef de l'Etat Macky Sall a octroyé une première assiette foncière de cinq (5) hectares dans la zone de Thiès aux travailleurs du nettoiement. Cette nouvelle donne va faire un total de 200 logements. L'annonce a été faite par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de L'hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow lors de la cérémonie de récompense de ses meilleurs agents dans le cadre de sa politique sociale.



Selon le ministre de l'Urbanisme, cette cérémonie de plan logement de la communauté des agents du nettoiement marque un tournant décisif dans l'histoire du pays. Il s'agit, dit-il, non seulement de pas importants dans la consolidation du capital humain du secteur, mais aussi d'une réponse aux doléances des différents représentants syndicaux depuis des années.



Par ailleurs, Abdoulaye Seydou Sow a tenu à remercier le président de la République qui dans sa générosité et pour sanctionner les efforts quotidiens dans la réalisation de votre métier, qu'il a pris la décision de vous octroyer cette première assiette foncière de 5 hectares dans la zone de Thiès qui fera au moins 200 logements. "C'est un acte fort dans un contexte mondial très difficile. Ce premier plan permettra à 160 récipiendaires de bénéficier d'une assiette foncière individuelle d'environ de 150 m2. Ces récipiendaires ont été rigoureusement sélectionnés suivant leur ancienneté", mentionne-t-il.