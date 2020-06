Plan de relance économique : Le ministre Amadou Hott reçoit le secteur privé pour décliner les stratégies

Le Ministre Amadou Hott, a rencontré les 9 et 10 juin 2020, le secteur privé national, dans le but d'échanger sur les mécanismes d'accompagnement mis en place par l’État pour l’opérationnalisation de la relance des activités économiques supportée par le plan de résilience économique et sociale (PRES).

Ont pris part à cette rencontre, entre autres, Baïdy AGNE du CNP, Mansour CAMA du CNES, MBagnick DIOP du MDES, Idy THIAM de l’UNACOIS, Serigne MBOUP de l’Union des Chambres de Commerce, Babacar DIAGNE du CDES, Birane Wane du CNDES et Cheikh Cissé de l’Unacois Yessal.

Ces rencontres ont permis de recueillir les suggestions des acteurs du secteur privé pour une réussite de la relance de l’économie.



Le ministre Amadou Hott s’est félicité de cette motivation à poursuivre les échanges afin de maintenir l’esprit de dialogue et de concertation qui a prévalu depuis le début de la crise. En effet, la rencontre du jour fait suite aux réunions d’échanges du 20 mars et du 06 mai derniers.

"Je rappelle que dans le cadre du PRES, l’État a pris des mesures pour préserver la trésorerie des entreprises au travers :

de mesures fiscales permettant le report, la suspension, l’exonération et la remise partielle d’impôts et taxes ainsi que le remboursement accéléré de taxes sous certaines conditions" estime le ministre de l'économie, du plan et de la coopération.

Parmi ces mesures, on peut dénicher celle liée à l'injection de liquidités (accélération du paiement des créances échues du secteur privé sur l’Etat, mise en place d’un mécanisme de financement).



En outre, le mécanisme de financement est devenu aujourd’hui opérationnel avec la signature de l’accord cadre et de son avenant et des conventions spécifiques de garantie, la mise à disposition d’une première tranche de ressources pour la constitution des dépôts de garantie et la fonctionnalité du comité de gestion et de la plateforme du FONGIP.



Des demandes d’avis de non objection ont été déjà reçues et examinées par le Comité de Gestion qui a donné des avis favorables pour lesquels les dépôts de garantie ont été constitués.



Ainsi, le minsitre de l'économie a jugé nécessaire d’échanger avec le secteur privé afin d’avoir son feedback sur la phase opérationnelle du mécanisme, l’intérêt du secteur privé pour le mécanisme, les difficultés que son opérationnalisation pose pour le secteur privé.

Il s’agira donc de recueillir les analyses et suggestions sur le volet opérationnel du mécanisme.



Le ministre Amadou Hott a aussi échangé avec le secteur privé sur le programme de relance immédiate en cours d’élaboration par le Gouvernement pour favoriser et accompagner la reprise de l’activité tout en rappellant qu’en termes d’approche, le MEPC a proposé qu’il soit élaboré un programme de relance immédiate bien articulé au Programme de Résilience économique et social (PRES) afin de conforter la résilience des entreprises et d’accompagner la reprise de l’activité économique. Parallèlement, les services vont travailler sur l’ajustement du PAP II du PSE en tenant compte des nouvelles priorités et assurant dans le court et moyen terme une relance durable de l’économie