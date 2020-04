Plan de relance des activités du tourisme : Augustin Diatta du syndicat d’initiative du tourisme en Casamance fait ses remarques au ministre.

Dans le plan de relance des activités touristiques, l’Etat du Sénégal a dégagé une somme de 64 milliards pour l’ensemble des six pôles touristiques du pays. Une somme allouée par les banques sous forme de prêts aux différents acteurs du secteur qui ont subi de plein fouet les conséquences du covid-19. La saison touristique qui est fermée plus tôt que prévue, envoie ainsi au chômage technique les employés des réceptifs hôteliers.



En visioconférence avec les acteurs touristiques et autorités déconcentrées pour communiquer les décisions ministérielles, Alioune Sarr n’a pas pu échanger avec les professionnels du secteur à Ziguinchor à cause de problèmes techniques. Malgré qu’il ait raté la réunion, Augustin Diatta du syndicat d’initiative du tourisme en Casamance a relaté à la presse ce qu’il voulait dire au ministre.



«L’Etat doit garantir et permettre aux gens de pouvoir accéder à ces crédits. Si j’avais l’opportunité d’assister à la réunion, j’aurais demandé au ministre de garantir les petits campements. Je vous assure que les campements peuvent emprunter jusqu’à 25 millions, mais pas au-delà parce qu’ils ne peuvent pas supporter la garantie imposée par les banques. Campement privé ou villageois, agence de voyages, restaurateur, transporteurs, guide touristique, étudiants à la recherche d’entreprises, l’État doit les assister pour garantir sinon les banques n'accepteront pas. Ces entreprises demandent environ 25 à 30 millions », fait-il savoir.



« Sans quoi, il restera des milliards qui seront retournés dans les banques. Si vraiment l’Etat veut aider les gens, qu’il mette en place un fonds de garantie d’au minimum 3 milliards pour accompagner les campements qui n’ont pas les moyens. Le Fongip pouvait garantir les campements, les étudiants porteurs de projets et autres hôtels détenus par des sénégalais», propose le syndicaliste.



Pour finir, Augustin Diatta proposera une nouvelle formule dont il s’est inspiré depuis la Suisse. «C’est faire du tourisme et en même temps de l’agriculture. C’est ce qu’on appelle des fermes rurales. Ils font du tourisme accompagné d’activités de montagne ou de l’élevage ou du maraichage ou de l’aquaculture. J’invite les acteurs à être dans cette dynamique. C’est cela parmi tant d’autres que je voulais dire au ministre. Il faut orienter les gérants de campement dans çà avec un financement de 50 millions, et ça va aller. Avec cette nouvelle dynamique, ils vont travailler 12/12...»