Plan de redressement de la SONACOS : « Nous avons pris contact avec 3 organismes pour trouver le financement » (Modou Diagne Fada)

En arrivant à la tête de la Sonacos, Modou Diagne Fada estime que, « lors de la visite des dépôts de l’usine de Dakar, la quantité qui était trouvée était de 12.000 tonnes. Actuellement, il ne reste plus que 3.000 tonnes ». Cette situation, selon lui, va être maintenue dans une dynamique constante pour tout écouler et reprendre le raffinage et la production. Par ailleurs, il compte pourvoir au redressement de la Sonacos à travers le financement de certains organismes et permettre du coup à l’entreprise de venir à bout des préoccupations des consommateurs de l’huile locale.