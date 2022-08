Plan Orsec / Visite annoncée dans les zones touchées par les inondations : Les populations de Mbour et de Joal insatisfaites...

Dans le cadre du plan Orsec, une tournée du ministre de l'intérieur a été initiée dans les zones touchées par les inondations, du moins selon un communiqué officiel.



En ce qui concerne le département de Mbour, Antoine Félix Diome a effectué un déplacement dans les communes de Mbour et de Joal.



Dakaractu Mbour a tenté de connaître le sentiment de ces populations, après la visite des envoyés du Président Macky Sall, à savoir Antoine Félix Diome et Samba Ndiobène Ka.



Ces dernières parlent de saupoudrage et de faits habituels... "Nous en avons marre de ces visites répétitives depuis des années."



La plupart de nos interlocuteurs du côté du royaume d'enfance du Président Léopold Sédar Senghor qualifient cette visite de jeu de yo yo et n'accordent aucune importance aux déclarations de ces officiels. "Sérieusement, pour dire la vérité, ici à Joal, nous avons l'habitude de recevoir les autorités en période d'hivernage. Ce que nous constatons à chaque fois, c'est qu'elles viennent avec leurs rutilantes 4x4 pour 1h maximum. Après elles font face à la presse pour faire des promesses et retournent à Dakar jusqu'à l'année prochaine pour revenir nous servir le même discours... Finalement, nous avons l'habitude de cette sempiternelle campagne de saupoudrage et de ce jeu de yo yo", peste un joalien.



Non loin de ce Monsieur, une dame a voulu se confier à nous : "Nous sommes très fatigués ici à Joal. Je me rappelle Serigne Mbaye Thiam était là et nous parlait de 06 à 07 milliards pour résoudre notre problème. Finalement, rien n'a été fait jusque là. Il est même difficile de parler de Macky Sall aux populations de Joal, et n'eût été les transferts d'électeurs faits par ses partisans, il aurait perdu Joal et pourtant Dieu sait qu'il a beaucoup dépensé dans l'assainissement de cette ville...", souligne une quinquagénaire.



Cap sur Mbour commune où les populations pensent que la délégation de Antoine Félix Diome a fait l'objet d'une visite "guidée" et "politisée".



" Nous sommes très déçus de cette visite, car la politique politicienne a été au cœur des préoccupations au détriment des attentes des victimes des inondations. Imaginez-vous en tant que journaliste habitant de Mbour qu'on parle d'inondations sans mettre les pieds à Golf ni à Gouye mouride où le Cem est toujours sous les eaux. C'est vraiment inadmissible.

À vrai dire, le président est berné, car la population est privée de manière intelligente de la parole", se désole un Mbourois...