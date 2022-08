Plan Orsec : Plus de 5.540.086 m³ ont été évacués en 25 jours d’opération.

25 jours après le déclenchement du plan Orsec, le ministre de l’Intérieur a donné le chiffre des opérations. À ce jour, sur les 194 points identifiés, 91 sites sont déjà traités. Ce qui fait un volume d’eau de 5.540.086 m³ évacués. La seule journée du 30 août 2022, les éléments ont évacué 262.990 m³.



Par contre, il est à signaler que 103 sites sont en cours de traitement. Le ministère explique cette situation du fait de la multiplication des précipitations et/ou de la remontée de la nappe phréatique, entraînant le traitement à plusieurs reprises d'un même site.



C’est pourquoi, face à une pluviométrie abondante et fréquente, il est recommandé de suivre les prévisions météo afin de juger de l’opportunité de prendre la route; d’attendre la fin des pluies pour prendre le volant; d’éviter dans la limite du possible les routes à fort dénivelé qui pourraient charrier des quantités d’eau à grande vitesse …



Les prévisions météorologiques présentent un bulletin pluvieux ce mercredi dans plusieurs localités du pays. Ainsi, cet après-midi et dans la nuit les pluies intéresseront la partie Sud avec de faibles chances sur le Centre et l’Est. Des pluies intermittentes seront aussi notées sur les régions proches du littoral.