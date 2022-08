Plan Orsec : Le Ministre Serigne Mbaye Thiam annonce un dispositif de pompage de 8.000 mètres cubes d’eau pour évacuer la zone de captage et environs...

Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement s’est adressé à la presse ce samedi après-midi, quelques heures après le déploiement par le président de la République, du plan national d’organisation des secours (Orsec.) Après avoir assisté ce matin à la réunion de lancement du plan Orsec, par le ministre de l’intérieur, deux groupes opérationnels (secours-sauvetage et travaux) ont donc sillonné les zones impactées par les pluies diluviennes de ce vendredi 5 août, a fait savoir le ministre de l’eau.



Sous la supervision du gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, du directeur de l’Onas et de la direction de prévention et gestion des inondations, le ministre de l’assainissement a informé qu’actuellement 8.000 mètres cubes sont pompés chaque heure au niveau de la zone de captage. À raison de trois pompes de 2.000 mètres cubes par heure et deux motopompes de 1000 mètres cubes par heure…



Le gouverneur de Dakar était entre le parc de Hann, la centrale électrique de Bel-Air et au niveau de la zone de captage pour faire l'état des lieux. Tout sera fait pour permettre aux populations de sortir de ces inondations dans les meilleurs délais, a assuré Serigne Mbaye Thiam...