Plaintes sur l’affaire des 94 milliards FCFA : Le regard des députés Me Djibril War et Mamadou Diop Decroix...

La personne qui a été vilipendée dans cette affaire dite des 94 milliards Fcfa n’est personne d’autre que Mamour Diallo croit dur comme fer le républicain, Me Djibril War. Selon lui, la plainte pour détournement de deniers publics n’appartient pas à l’administrateur civil, en l’occurrence, Ousmane Sonko, mais elle appartient à l’agent judiciaire de l’État.

Au vu de l’enclenchement de la machine judiciaire, le député est d’avis que la justice va agir de la manière la plus sereine, de la plus objective pour faire la lumière sur cette affaire dite des 94 milliards FCFA.

Pour sa part, Mamadou Diop Decroix croit que, théoriquement, si les choses se déroulaient normalement, chaque citoyen aurait juste pris connaissance de l’information et irait vaquer à ces occupations.

Il pense qu’à ce stade, on devrait dépasser ce qu’il qualifie de démarche infantile de l’exercice de la démocratie. Les deux députés se prononçaient à l’occasion de la première session parlementaire ordinaire de l’année 2019-20.