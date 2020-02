Plainte pour «détention arbitraire» : L’État du Sénégal convoqué ce jeudi devant la Cour de justice de la Cedeao.

La ressortissante Belge a déposé une plainte «pour détention arbitraire». La cour de justice régionale, réunie en audience, examinera le dossier ce jeudi (sauf éventuel renvoi) et rendra sa décision quelques semaines plus tard. L'État se fera représenter devant la Cour d’Abuja par l'Agent judiciaire ou son substitut.

La plaignante entend renforcer la pression sur les autorités sénégalaises après une détention préventive de 8 mois, qu’elle juge «arbitraire». Elle demande la somme de 500 millions de dommages et intérêts «pour toutes causes et préjudices confondues».