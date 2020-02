Plainte de Ndèye Tické Ndiaye contre des sympathisants de Siré Dia : Quand les démons de la division refont surface.

Un climat délétère souffle au sein de la mouvance présidentielle dans la cité du rail. Le responsable apériste Ndèye Tické Ndiaye Diop et ministre de l'économise numérique a porté plainte pour diffamation contre trois jeunes de l'Alliance pour la République (Apr) : Assane Mbaye, Gilbert Sambou et Mbaye Fall dit Baye Fall.

En effet, ceci fait suite à une rencontre entre syndicalistes de la Poste et la ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop. Une rencontre au sortir de laquelle, les propos du ministre aurait été déformés avant de susciter beaucoup de polémique dans un Groupe WhatsApp de la place.

La goutte de d'eau de trop, c'est un son audio de Assane Mbaye, administrateur dudit Groupe WhatsApp qui a été transféré au ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop. Il s'en suivra une plainte contre trois jeunes responsables de l'Alliance pour la république (Apr). Fort heureusement, ils seront libérés après avoir été auditionnés par le commissariat des Parcelles Assainies puis libérés.

D'après ces jeunes responsables, ceci est une première à Thiès. Ils estiment que des responsables de la mouvance ont essuyé toutes sortes d'invectives mais n'ont jamais réagi ainsi.