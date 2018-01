Plainte de Barth contre Tanor : Le verdict du juge des référés aujourd’hui.

Le secrétaire général du PS Ousmane Tanor Dieng et les pro- Khalifa Sall se battent sur deux fronts. En plus du combat politique qui a abouti à l’exclusion du maire de Dakar et compagnie du Ps, Ousmane Tanor Dieng et Barthélémy Dias s’affrontent au plan judiciaire. Le maire de Mermoz Sacré-Coeur avait saisi la justice pour dénoncer la modification des statuts du PS en violation des textes. Les deux parties s’étaient présentées devant un juge de référés qui va prononcer le verdict aujourd’hui. C’est pourquoi, les socialistes proches de Khalifa Sall vont se rendre massivement au tribunal ce lundi pour écouter le verdict.