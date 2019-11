Plainte contre le golfeur Samba Niang : Baïdy Agne donne sa version des faits et confirme son désistement.

Baïdy Agne a donné pour la première fois, ce dimanche, sa version des faits sur le contentieux l’opposant au golfeur Samba Niang. Le président de la Fédération sénégalaise de ladite discipline avait fini par ester en justice avant de se désister.



Le dirigeant sportif a annoncé sa volonté de retirer sa plainte en raison des sollicitations des proches qui lui ont demandé de pardonner. « Je suis dans ce Pays et j'ai jamais eu de problème avec personne, cependant en tant que responsable et citoyen je me suis senti diffamé et j'ai fait ce que la loi m'autorise. J'ai désisté parce que des proches m'ont demandé de pardonner », a assuré le patron du golf sénégalais.



Agne dit être « dans les disposition, dès demain, de se désister de sa plainte ». Il a d’ailleurs instruit ses avocats dans ce sens.



Après quoi, le président de la fédération sénégalaise de golf rétablit les faits : « J'ai fait objet d'injures publiques et comme tout citoyen qui ne veut pas se faire justice lui-même, j'ai déposé une plainte au commissariat central. Samba Niang a été convoqué. Mais, il a refusé de déférer à la convocation et les policiers sont allés le prendre. »