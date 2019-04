Plaidoyer pour un monde Digital plus féminin / la journée de la femme digitale à Paris s'est penchée sur l’Afrique : Le Sénégal à l’honneur

La journée de la femme digitale s’est tenue ce 17 Avril à Paris sous le thème « Elles changent le monde. »



Cette journée co fondée par Delphine Rémy Boutang met à l’honneur et connecte les femmes qui s’emploient à révolutionner le monde grâce au digital. Cet événement qui a pour ambition d’inspirer et d’encourager les femmes à oser, innover et entreprendre, a vu la participation de nombreuses personnalités internationales du monde du Digital. Cette 7ème édition de la journée de la femme digitale s’est ouverte au continent Africain, et c’est le Sénégal qui va accueillir les acteurs de l’économie Digitale le 13 juin 2019.



L’Afrique est le premier continent de l’entrepreneuriat féminin dans le monde. Pourquoi le choix du Sénégal, pourquoi une telle journée dédiée aux femmes enrepreneures ? Suivez l'entretien avec Delphine Rémy Boutang, instigatrice de la journée de la femme Digitale …