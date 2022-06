Placement sous mandat de dépôt de Déthié Fall : Le concert d'indignation et de soutien atteint l’Europe et les Usa.

Le placement sous mandat de dépôt de Déthié Fall, président du Prp met ses partisans dans une colère noire. Dans un communiqué relayé dans la presse, la section de la Diaspora Ue/Us declare que le régime de Macky Sall foule du pied la démocratie qui donne à l'opposition le droit de manifester.



Et pis, selon le texte, "Est-ce possible de parler de démocratie, quand on se montre encore incapable d’organiser des élections crédibles ? Pire encore quand l’expression libre du peuple constitue un droit bafoué et quand la loi électorale ne s’applique, dans toute sa rigueur, que pour l’opposition, mais également quand le droit de manifester est converti en crime de lèse-majesté avec l’arrestation honteuse de notre leader, le Président Déthié Fall.



Ainsi, le texte souligne qu'un un peuple tourmenté, éprouvé et amer finit par se livrer à toutes les formes d’expression de son mécontentement.