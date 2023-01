Place de la nation : La coalition Yewwi Askan wi prend acte, sursoit à la mobilisation de ce vendredi, mais remet ça le 13 prochain

La coalition Yewwi Askan Wi a décidé, à l’issue de sa réunion d’hier soir et après avoir regretté la réponse du préfet de Dakar concernant sa demande d’autorisation de manifester, à surseoir à sa mobilisation qui devrait se tenir ce vendredi à la place de la Nation. La coalition Yewwi Askan wi dénonce, en même temps, ce qu’elle considère comme une injustice en interdisant ses rassemblements au moment où la Coalition Benno Bokk Yaakar continue de tenir toutes ses manifestations aussi bien à Dakar qu'ailleurs.





La Coalition Yewwi Askan WI note avec désolation que cette décision préfectorale ne relève que de la volonté manifeste de Macky Sall qui est selon elle est pressé de tester son arsenal de répression acquis après les événements de mars 2021 déjà réprimés dans le sang avec 14 citoyens sénégalais tués sur le champ des manifestations.





Khalifa Sall et ses camarades de Yewwi estiment qu’en acceptant de surseoir pour la dernière fois à ce rassemblement, la Coalition Yewwi Askan WI précise qu'elle ne cédera plus jamais à un refus de l'autorité pour quel que motif que ce soit. A cet effet, elle compte déposer dès ce vendredi une nouvelle déclaration de manifestation pour des rassemblements le vendredi 13 janvier 2023, aussi bien à Dakar que dans toutes les capitales départementales et dans la diaspora pour dénoncer la vie chère qui étrangle les populations sénégalaises, surtout les couches démunies : la mauvaise gestion des ressources publiques révélée notamment par le dernier rapport de la Cour des comptes sur les fonds FORCE COVID 19.