Place de la Nation : la marche de protestation des pêcheurs reportée

Initialement prévue ce vendredi à la place de la nation (Obélisque), la marche de protestation des pêcheurs est finalement reportée pour des raisons pas encore déterminées. Il était prévu également la participation à cette marche, de certains activistes dont l'un trouvé sur place, confie que c'est une manipulation des acteurs de la pêche qui est à l'origine de ce report. Seul les forces de l'ordre venus encadrer l'éventuelle manifestation, étaient sur place. El Hadj Malick Guèye, faisant partie des activistes et de la plateforme « Nio Lank », soupçonne une implication des autorités tendant à diviser les pêcheurs qui sont d'ailleurs frappés par cette maladie mystérieuse, contractée en mer. La manifestation était prévue pour dénoncer les licences de pêche attribués de manière abusive aux bateaux étrangers, la situation alarmante des pêcheurs, aujourd'hui désemparés qui demandent plus d'équité et de considération au secteur...