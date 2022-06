Leader politique, membre de la Coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), Habib Sy est d’avis que le président Macky Sall manœuvre dans la mauvaise direction. Il a estimé que le chef de file de la mouvance présidentielle, par ailleurs, Gardien de la Constitution a fait le bon choix pour avoir autorisé cette manifestation des partis de l’opposition qui se tient ce mercredi 8 juin 2022, à la Place de la Nation.



‘’Quand j’ai vu ce tout ce monde, ici, je me suis demandé ce que ce qui allait se passer si Macky Sall n’avait pas autorisé cette manifestation’’, a dit M. Sy. Il est revenu sur la date du 30 mai dernier, pour dénoncer une volonté inavouée du président qui ne s’est pas concrétisée. ‘’Macky Sall a cru devoir faire injonction à son ministre de l’Intérieur, ainsi qu’aux juges couchés du Conseil constitutionnel pour essayer d’invalider la liste nationale proportionnelle de Yewwi Askan Wi (Yaw) dans l’espoir de consolider son pouvoir. Mais il se trompe. Il pense qu’en essayant d’éliminer notre liste, cela va renforcer son pouvoir ou lui permettre de rester encore au pouvoir jusqu’au-delà de 2024. Il s’est trompé parce que la coalition Yaw s’il plaît à Dieu va participer aux élections du 31 juillet 2022. Il s’est trompé parce qu’au soir des élections législatives, il sera battu, avec sa coalition, à plate couture’’, a-t-il déclaré devant la foule.



Pour lui, ‘’ce que l’État a fait avec les listes, c’est pareil que quelqu’un qui s’est rendu à la boutique avec un billet de banque pour acheter du sucre. Et qui bute, sur un boutiquier qui lui dit que le billet est à moitié valide et qu’avec il ne peut que se payer 500g au lieu d’un Kilo’’. Un fait qui l’a poussé à accuser le président de souffrir de maladie mentale. ‘’Macky Sall a un problème de cerveau’’, a-t-il affirmé.