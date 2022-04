Pistes cyclables à Dakar, non ce n'est pas un poisson d'avril ( Par Mamadou Diagne)

Pistes cyclables à Dakar pour quoi faire ?Déjà pour la sécurité, l'un des premiers obstacles au développement du vélo dans nos capitales.Les pistes cyclables améliorent la qualité de l’air dans nos villes.Pour une meilleure adéquation de l'offre de transport urbain, les clients du futur BRT et du TER pourront quitter leurs domiciles à vélo pour rejoindre les gares.N'hésitez pas à ajouter vos commentaires, en bas.C'est pour qui ?Le vélo, c'est pour vous petit et grand, homme ou femme, que vous soyez cycliste de tous les jours ou du dimanche, mais pour surtout vous qui ne rouler pas souvent et qui hésitez à faire du vélo faute de sécurité.Est ce viable dans Dakar ?Oups, il y avait une piste cyclable ici, mais la nature a repris le dessus, quel sont les solutions pour éviter de retrouver les mêmes images de piste cyclable encombrée sur le parcours du BRT ?À cette question, je n'ai malheureusement pas de réponse. Nous espérons que d'ici ça mise en service l'état du Sénégal représenter (CTUD, BRT, les mairies de Dakar) et les associations de vélo aurons réfléchi à la question pour apporter des réponses pérennes.Si vous n'avez pas encore acheté ou voulez suivre des cours de vélo, vous avez du temps, l’achèvement des travaux est prévu pour 2023.