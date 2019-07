Pire : Serigne Mboup élève le capitaine des Lions Cheikhou Kouyaté au rang de citoyen d'honneur et rend hommage à OTD et Ameth Amar

Malgré une triste finale qui s'est soldée par la victoire des Fennecs de l'Algérie sur les Lions du Sénégal (1-0), les Diambars n'ont pas démérité. En effet, pour avoir mouillé le maillot durant tout le tournoi et le jour de la finale, ils ont eu un accueil triomphal partout où ils sont passés. Ainsi, certains ont été distingués citoyen d'honneur, comme c'est le cas du capitaine des Lions du Sénégal, Cheikhou Kouyaté. Le maire de Pire (Tivaouane), Serigne Mboup, par ailleurs Directeur Général de la Société africaine de raffinage (Sar) s'est rendu au domicile familial de la mère du capitaine des Lions pour l'élever au rang de citoyen d'honneur de Pire. " Le Sénégal a été l'équipe Fair Play du tournoi. Au delà des performances sportives, il a, en capitaine courageux, dirigé ses troupes mais aussi montré un engagement et une détermination qui sont des qualités biens de chez nous", témoigne le maire Serigne Mboup.

Avant d'ajouter : "Cheikhou Kouyaté comme sa maman qui s'est parfaitement bien intégrée ici à Pire, aide beaucoup les pirois. Il est un modèle pour les jeunes du Sénégal et de l'Afrique entière".

Le maire de Pire a également saisi l'occasion pour rendre hommage aux disparus : Ousmane Tanor Dieng (OTD) et Ameth Amar. Lesquels, selon le maire de Pire, sont deux personnalités qui ont beaucoup œuvré pour que le Sénégal aille de l'avant.