Pire / Saisie de 89 kilogrammes de chanvre indien : Six personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt

Les pandores de la brigade territoriale de Tivaouane viennent de démanteler un vaste réseau de trafiquant de l'herbe qui tue. Six personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès. Ils détenaient par devers eux 89 kilogrammes de chanvre indien.

En effet, c'est le 27 juillet vers les coups de 15 heures que les gendarmes ont été informés de la livraison d'une grande quantité de drogue à la sortie du village de Aïnoumady.

Arrivés sur les lieux, ces derniers trouveront un individu en possession de 42 kilogrammes de chanvre indien sous forme de briques ; Interrogé il déclare l'avoir reçu par l’intermédiaire de son cousin.

Sous le feu roulant des hommes en bleu, il finira par dénoncer son fournisseur, qui sera appréhendé dans son village à Baity Malal en compagnie de quatre de ses complices. Les pandores ont aussi saisi deux véhicules dont la Mercedes qui a transporté la première cargaison, de même que le mouton qui a servi à la transaction et un montant d'un million de Fcfa chez le fournisseur à Pire Goureye.

Au total, six personnes ont été arrêtées pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de chanvre indien, complicité et blanchiment de capitaux. Après leur déferrement au niveau du parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès.