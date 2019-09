Piratage Pwn2Own : Le sénégalais Amath Cama remporte le concours international

Amath Cama se fait distinguer dans le monde du Hacking. Ce jeune sénégalais de 27 ans est parvenu avec l’aide de son acolyte Richard Zhu, à prendre le contrôle du navigateur web d'une Tesla Model 3 en moins de 15 minutes lors du concours de piratage Pwn2Own. Ce concours réunit chaque année la fine fleur des hackers bien intentionnés, les «White hat », comme on les surnomme. L’objectif consiste à mettre les participants, hommes et femmes confondus, au défi d'exploiter les vulnérabilités de logiciels, smartphones, ordinateurs les plus populaires.



En plus des primes substantielles en monnaie sonnante et trébuchante, les deux hackers sont repartis du concours de piratage Pwn2Own avec la dernière berline électrique de Tesla ainsi qu’une prime de 35 000 dollars. Une voiture qui pour la première fois est soumise aux assauts de hackers participant à ce concours s'est achevé en fin de semaine dernière à Vancouver (Canada).



Le duo gagnant s’est aussi aventuré à exploiter des failles dans les navigateurs Apple Safari, Firefox, Microsoft Edge, VMware Workstation et Windows 10. Ce qui leur a permis de remporter 375 000 dollars sur les 545 000 dollars compétition.







Passionné du Hacking qui auparavant n’était qu’un passe-temps, Amath Cama s’est envolé à Boston pour poursuivre ses études en informatique. Aujourd‘hui de retour au Sénégal, il met en place «Securin Technology». Une entreprise qui évolue dans la sécurité informatique. Toutefois, ses ambitions vont au-delà de cette entreprise, M. Cama souhaite aussi fonder un club de haker éthique qui, à l’image de sa propre expérience, pourrait susciter des vocations de « White Hat ».