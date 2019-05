Pilotage du dialogue national : Famara Ibrahima Sagna choisi

Il était pressenti et son nom circulait depuis ce week-end comme personnalité neutre et consensuelle pour diriger le comité de pilotage du dialogue national. Il a finalement été choisi.



L’ancien ministre socialiste Famara Ibrahima Sagna, puisque c’est de lui qu’il s’agit, aura comme mission de mener à terme le dialogue national ouvert ce matin au Palais de la République.



« Après concertations avec les membres des formations politiques, j’ai choisi pour ses qualités d’homme politique, notre compatriote Famara Ibrahima Sagna pour piloter ce comité. Il est connu pour les immenses services rendus tout au long de sa riche carrière administrative, ancien ministre, ancien Président du Conseil économique et social. Il m’a semblé particulièrement indiqué pour coordonner l’animation de cet exercice hautement important pour le Sénégal », a dit Macky Sall. Le fonctionnement du comité, fera-t-il savoir, sera discuté entre les membres du comité de pilotage.