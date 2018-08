Pikine : quand Harouna Dia démantèle les bases de l’opposition

Le mercredi 8 août 2018, en titrant « Djeddah Thiaroye Kao : défections en vue dans les rangs du Pds », nous annoncions que de nombreux responsables libéraux, qui avaient été discrètement travaillés par les émissaires de l’ombre de Macky Sall, étaient sur le départ. Le temps vient de nous donner raison, puisque l’adjoint au maire Cheikh Dieng, Alla Diop et Mme Ka, la responsable des femmes du Pds, ont rejoint l’Alliance pour la République.



Ce que nous n’avions pas écrit, c’est que cette vaste opération de démantèlement des bases de l’opposition porte la signature du milliardaire Harouna Dia, qui manœuvre en sous-sol.

Ce dernier, suivant le mode sous lequel il avait sillonné Pikine et Guédiawaye pour permette le triomphe du « oui » au référendum de 2016, est retourné sur les lieux pour parachever l’œuvre entamée à quelques encablures de la présidentielle de 2019.



Ainsi, à Yeumbeul-Nord, une influente personnalité de l’opposition qui donnait du fil à retordre à Benno Bokk Yakaar a été débauchée. Sur ce registre toujours, nos radars sensibles nous apprennent que de grosses pointures du parti sopiste des 22 communes de la banlieue s’apprêtent à chanter les vertus du Plan Sénégal Emergent. Pas plus tard qu’à la veille de la Tabaski, Harouna Dia, en plus de financer les activités des groupements féminins et des organisations de jeunesse, a cassé sa tirelire pour offrir 150 millions de F Cfa à des leaders locaux, y compris de l’opposition et aux populations des couches sociales défavorisées.



L’opération ne concerne pas que la banlieue dakaroise. C’est le conseiller spécial du chef de l’Etat qui a éteint le feu dans l’histoire des 600 millions de F Cfa que le gouvernement devait aux jeunes entrepreneurs du département de Mbacké. Ceux-ci, qui menaçaient d’appeler à voter contre Macky Sall, sont revenus à de meilleurs sentiments.