Pikine : le budget grossit d’un milliard / 1,3 milliards pour le pavage des rues et places publiques

Approuvé vendredi passé, le budget de la Ville de Pikine est passé de 7 milliards de F Cfa à 8 milliards de F Cfa. A l’issue du vote, le maire Abdoulaye Timbo s’est adressé à la presse pour annoncer que les investissements vont hériter de 35 % du budget, soit 3 milliards de F Cfa en valeur absolue. En outre, dans le cadre du partenariat qui lie l’institution à la Ville de Valorène (France) un marché, qui n’attend plus que l’autorisation de la Dcmp, sera lancé pour la réalisation d’une bibliothèque départementale. Ladite bibliothèque aura une dotation initiale de 100 000 livres, selon M.Thimbo. Ce dernier précise que les 71 000 livres ont déjà été réceptionnés. Aussi, le montant de 400 millions de F Cfa sera-t-il injecté dans l’édification d’un collège à Thiaroye Sur-Mer, la seule commune du département qui ne dispose pas encore d’un CEM. Là également, il ne reste que l’approbation de la Dcmp.

En 2018, Pikine lancera ses grands travaux de pavage. Il sera décaissé à cet effet 1,3 milliards de F Cfa. Ce montant sera complété plus tard d’un avenant de 700 millions de Fcfa, puisque ce pavage des rues et places publiques de la Ville nécessitera, à terme, 2 milliards.