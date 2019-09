Pikine : Une opération de circoncision pour 160 enfants initiée par Mamadou Guèye de la « convention citoyenne Neneen »

C’est une journée qui marque un passage transitoire pour les enfants à un niveau supérieur, de responsabilité. Le président de la convention citoyenne/ NENEEN a eu cette initiative en profitant de cette période de vacances, pour prendre en charge 160 enfants afin de les circoncire et répondre aux obligations d’une pratique culturelle et religieuse.



Mamadou Guèye a eu à faire part de sa reconnaissance et de son estime aux parents qui ont bien voulu prendre leurs responsabilités en faisant participer leurs enfants au « Leul ». Des médecins qualifiés, expérimentés et des spécialistes du corps médical ont été déployés pour prendre en charge ces enfants dans la plus grande efficacité.



«Nous nous réjouissons du fait que nous sommes parvenus à combler le besoin de certains parents qui aimeraient circoncire leur enfants et qui n’avaient pas les possibilités de le faire», avancera le leader de la convention citoyenne/ NENEEN.



Il insistera aussi sur le suivi et le traitement complet de tous les enfants qui vont se poursuivre car «des équipes de médecins très qualifiés ont été engagés pour faire ce travail avant la rentrée prochaine des classes.»



Le souteneur de Macky Sall en 2019 et par ailleurs, président de l’AS Pikine rappelle aussi que dimanche prochain, un grand « Kassak » verra le jour et toutes les populations sont naturellement invitées.