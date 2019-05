Pikine : Un talibé déchiqueté par un chien Pitbull !

Le drame a eu lieu hier, à Pikine Icotaf Cité 2, aux environs de 9 heures. Abdoulaye Baldé, un talibé de 15 ans, a été attaqué par un pitbull qui lui a déchiqueté les deux joues et les mollets, selon Tribune qui donne l'information. Le chien s'était échappé de la maison de son propriétaire.

Malheureusement, le pitbull trouva sur son chemin l'enfant qui marchait entre les maisons et les étals du marché du dimanche. N'eut été l'intervention des commerçants à côté, l'animal allait le dévorer entièrement. Le talibé a été évacué à l'Institut Pasteur de Dakar. Poursuivi pour coups et blessures, le propriétaire du chien est arrêté et mis en garde-à-vue.