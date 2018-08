Pikine-Ouest : Thierno Ndom Ba soutient imams et délégués de quartiers à la veille de la Tabaski

Il y a de cela quelques mois, le chef de l’Etat, accompagné de personnalités de son entourage de premier cercle, avait fait le déplacement à Pikine pour présenter ses condoléances à Thierno Ndom Ba, suite au rappel à Dieu du père de ce dernier. A l’occasion, le leader de Pikine Ci La Book avait réaffirmé son soutien « désintéressé » à l’action politique du patron de l’Alliance pour la République qu’il a présenté « comme un ami de longue date ».

Pour joindre l’acte à la parole, l’époux de la présidente du Conseil économique, social et environnemental a fait montre de solidarité agissante auprès des populations de Pikine-Ouest en cette veille de Tabaski. Ainsi, ses lieutenants Bachir Mbengue et Ousmane Ndom Ba, en compagnie de Mouhamed Seck, ont remis des enveloppes remplies de billets de banques aux différents imams et délégués des 22 quartiers que compte cette commune. Tout ce beau monde a remercié Thierno Ndom Ba. Celui-ci, en outre d’avoir offert des moutons à d’autres citoyens, a promis de rééditer le coup avec d’autres actions d’envergure dans les jours qui viennent.