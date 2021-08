Pikine Nord : une altercation entre militants de l’APR et de la RV fait cinq blessés et une personne arrêtée.

La commune de Pikine Nord continue d’être un terrain de tension entre parti au pouvoir et opposition. De vives altercations sont survenues hier entre militants de la République des valeurs et ceux de l’Alliance Pour la République (APR).



En effet, les militants des deux partis se sont violemment battus dans les locaux de la mairie de Pikine Nord qui abrite la commission d’inscription sur les listes électorales.



Le bilan est lourd pour le moment, puisqu’on dénombre d’après le quotidien l’AS, cinq blessés et d’importants dégâts matériels. La porte principale de la mairie est complètement saccagée. C’est pourquoi les autorités municipales ont annoncé une plainte.



Il a fallu une intervention très rapide de la police locale, appuyée par des éléments du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), pour éviter le pire dans cette partie de la banlieue. On a assisté à des jets de pierre, de chaises, des échanges de coups de poing entre les proches du maire apériste Amadou Diarra et les partisans de Lamine Guèye, coordonnateur local de la RV de Thierno Alassane Sall.



D’ailleurs, la bagarre s’est soldée par les blessures du chef de cabinet du maire de Pikine Nord Ibrahima Khalil Mandiang, des agents municipaux et d’un certain Serigne Mbacké annoncé agent de sécurité de la RV.



L’arrestation du chef de protocole du maire, Boubacar Sall est aussi annoncée. Il serait en détention à la police de Pikine...