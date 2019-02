Pikine Nord : L'association des imams et délégués de quartier font des "Douhas" pour la réélection de Macky Sall.

Le ministre délégué, chargé du Plan Sénégal émergent, a rencontré dans la matinée du samedi 02 février, les associations d'imams et de délégués de quartier de la commune de Pikine Nord.

En présence d'Abdoulaye Timéra, Maire de la commune, de

Awa Niang, deuxième questeur à l'Assemblée Nationale et acteur politique de la localité et du représentant du préfet, une réunion d'échanges s'est tenue. Ce qui a permis de faire une évaluation sur les réalisations et le travail fourni par le président de la République depuis son installation. Une occasion saisie par les acteurs de la commune pour étaler les nombreux obstacles auxquels ils font face, mais aussi pour égrener leur chapelet de doléances. Notamment, l'augmentation des billets de pèlerinage à la Mecque, la reconsidération des commissions des imams et délégués de quartier entre autres plaidoyers. Cependant et à l'unanimité, tous ont reconnu pour s'en féliciter les travaux réalisés par le Président Macky Sall. Raison pour laquelle, ils comptent se ranger dernière lui pour l'accompagner dans sa quête d'un deuxième mandat et d'une victoire éclatante dès le premier tour, au soir du 24 février...