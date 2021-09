Pikine / Marche pour la mémoire de Samba Amadou Sarr : Arrestation de 13 manifestants dont deux de ses filles.

Une marche silencieuse et blanche pour la mémoire de Samba Amadou Sarr, mort lors des événements autour du consensus du football sénégalais, il y a 43 jours, devait se tenir ce samedi 11 Septembre 2021 à partir de 16h, à Pikine.



Une fois sur les lieux pour démarrer l’activité, la population Pikinoise s’est heurtée à une forte présence policière déterminée à interdire la manifestation, selon Frapp. Engagés à porter ce combat sans peur, les jeunes de Pikine ont percé le cordon sécuritaire pour faire respecter leur droit constitutionnel. Utilisant la force, les policiers ont procédé à l’arrestation de 13 jeunes qui sont actuellement à la Police de Pikine.



Deux filles de l’ancien président du comité de santé de Saint Dominique et Président du district de football de Pikine, Farmata Sarr et Awa Sarr figurent parmi les personnes arrêtées.