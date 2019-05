Pikine : Les images de la Journée dédiée à Serigne Touba et de la nuit ‘’Thiant Cheikh Ibra Fall’’

Le 27 avril dernier, la communauté Mouride a consacrée une journée pour montrer la vie de Serigne Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. Une journée célébrée dite ‘’Thiant Serigne Ibrahima Mbacké, ibn khadimou Rassoul, organisée par Serigne Saliou Khadim Mbacké pour magnifier la vie et l'œuvre de son grand-père. Elle a été marquée par une série de manifestation religieuse mais aussi des actions au profit de la population locale. Il s’agit, entre autres, d’une Consultation gratuite, d’une exposition sur le la vie et l'œuvre de Serigne Ibrahima Mbacké.







Ce fut, alors, l’occasion pour les organisateurs de procéder à un récital du Saint Coran et des khassaïdes. Après une cérémonie officielle organisée dans la soirée, cette journée de Thiant a été clôturée avec un récital de khassaïdes et des Zikr. Des zikr assurés par des ‘’Baay Fall’’. Mais il faut rappeler également que cette dite journée a été précédée par des activités religieuses la nuit du 26 avril. Laquelle soirée religieuse était dédiée à Mame Cheikh Ibrahima Fall.