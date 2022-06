Pikine : La petite Aïda Diagne retrouvée saine et sauve.

Enfin une bonne nouvelle pour les parents de Bébé Aïda. Cette enfant âgée d'un an et demi qui a été enlevée lundi dernier à Pikine a finalement été retrouvée par la police.

De même, la femme qui la retenait a aussi été arrêtée par la police. En ce moment, le père de la fillette est au commissariat pour quelques formalités afin de récupérer son enfant.

Quant à la famille, elle refuse de communiquer sur l’affaire pour le moment. Ils attendent tous le retour du père pour son aval.

L'équipe de Dakaractu est sur place nous vous reviendrons pour plus d'informations...