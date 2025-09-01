Pikine-Est : quand l’argent de la drogue est blanchi en moutons et poules — un trafic hors du commun démantelé


Pikine-Est : quand l’argent de la drogue est blanchi en moutons et poules — un trafic hors du commun démantelé
Dans la nuit de samedi à dimanche, le quartier Wakhinane, situé dans la commune de Pikine-Est, a été le théâtre d’une arrestation spectaculaire qui mêle trafic de chanvre indien et activités d’élevage insolites. Une affaire qui illustre la créativité inquiétante des réseaux de blanchiment de l’argent de la drogue dans la banlieue dakaroise.
 
Une livraison piégée à 3 heures du matin
 
Grâce à un renseignement précis, les policiers du commissariat de Thiaroye, dirigés par le commissaire Faye, avaient pris position dans l’ombre. Aux environs de 3 heures du matin, ils assistent à l’arrivée d’un fournisseur venu livrer plusieurs sacs de chanvre indien à un groupe de quatre individus. Le moment était soigneusement choisi : 29 kilogrammes de chanvre indien venaient d’être déposés quand les policiers ont fait irruption dans la maison. Pris de court, les trafiquants n’ont opposé aucune résistance.
 
De la drogue… au bétail
 
La perquisition qui a suivi a révélé une découverte surprenante : dans la cour, un enclos abritait 15 moutons de race, tandis qu’un poulailler contenait 26 têtes de volaille. De quoi intriguer les enquêteurs, qui soupçonnent un système de blanchiment des revenus de la drogue dans l’élevage et l’aviculture.
 
Interrogé, Mamadou Saliou B., chef présumé de la bande, a reconnu sans détour :
 
« L’argent issu du trafic de chanvre indien est réinvesti dans les activités que vous venez de découvrir. Je suis le gérant de ces activités. »
 
Argent liquide et moto de livraison
 
Les policiers ont également mis la main sur plus d’un million de francs CFA en liquide et une moto de marque Tvs, utilisée pour la livraison de drogues dans différents quartiers de la banlieue. Mamadou Saliou B., 39 ans, se présente comme un éleveur, mais il est surtout considéré par les enquêteurs comme le cerveau du trafic. Il a même reconnu que la marchandise saisie provenait de Casamance, connue comme l’une des principales zones de production de chanvre indien au Sénégal.
 
Quatre trafiquants dans le filet
 
Aux côtés de Mamadou Saliou B., trois complices ont été arrêtés : Amadou S. B. (29 ans), Moussa B. (34 ans) et Ibrahima B. (32 ans). Tous seront déférés ce lundi 1er septembre au parquet de Pikine pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.
Lundi 1 Septembre 2025
