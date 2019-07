Pikine : Des responsables de l'APR en grève pour une meilleure considération

Les jeunes, les femmes et les sages du parti APR dans le département de Pikine sont en rogne pour exiger une plus grande considération. Après une grève de la faim des femmes et la sortie musclée des jeunes, d'autres responsables politiques, en conférence de presse, sont montés au créneau pour se faire entendre en lançant un appel au président de la République. Et dans la foulée, c'est Abdoulaye Thimbo qui en a pris pour son grade...