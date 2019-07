Pikine : "Aar Li Nu Bokk" fustige le mutisme de Abdoulaye Thimbo et exige sa livraison d'informations sur l'affaire BBC.

La plateforme "Aar Li Nu Bokk" section Pikine a donné ce jeudi un point de presse dans le but de d'interpeller l'opinion nationale et internationale sur le mutisme suspect du maire de la ville de Pikine. Selon la coordination de la plateforme qui poursuit des objectifs tels l'exigence de la transparence dans les ressources naturelles, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, la transmission de tous les dossiers liés aux contrats pétroliers à la justice, il est primordial pour le citoyen d'être au même niveau d'information sur la gestion des ressources. Dans cet ordre d'idées, la section de la plateforme de "Aar Li Nu Bokk" de Pikine estime que "le maire de la ville qui a été cité dans la nébuleuse de Agritrans, n'a toujours pas donné des informations concernant le reportage de la chaîne anglaise BBC. Elle demande par conséquent qu'Abdoulaye Thimbo donne sa version des faits dans cette affaire qui attire l'attention de toute une nation. Sur les perspectives, "Aar Li Nu Bokk/ Pikine" compte mener le combat qu'il s'est assigné et maintient le mot d'ordre pour la marche de ce Samedi à 15h au boulevard du centenaire.