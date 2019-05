Pierre Joe Ndiaye : « Joal est en retard et les politiques sont quelque part responsables de cette situation. Le changement est imminent«

C'est parti pour des élections locales âprement disputées à Joal si l'on se fie aux propos de Pierre Joe Ndiaye responsable apériste dans la ville de Léopold Sedar Senghor. Selon ce dernier, la ville de Joal est en retard et cette situation est en partie causée par les politiques. Cependant, Pierre Joe de faire la comparaison de la gestion des autres responsables politiques du département plus efficaces et rentables pour les populations que celle de Joal ou l'intérêt crypto personnel domine l'intérêt général. Ce dernier a tenu ce discours en marge de la conférence religieuse de l'Union des femmes pour le développement de Joal /Ngazobil dont il était le parrain...