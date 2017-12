Pierre Goudiaby Atépa : "Tout puissant ministre des Finances qu'il était, Mamadou Touré prenait le métro quand il séjournait en France"

Pierre Goudiaby Atépa retient de feu Mamadou Touré l'humilité dont il faisait montre, surtout quand il séjournait à l'extérieur. L'architecte se souvient avoir partagé le même hôtel avec l'ancien ministre des Finances de Diouf et à chacune de ses sorties, ce dernier n'exigeait pas les services de l'Ambassade du Sénégal en France. Selon Atépa, tout puissant ministre de l'Economie et des Finances qu'il était, Mamadou Touré prenait le métro pour vaquer à ses occupations. "C'est le genre de monsieur au sens digne et grand du terme qu'on devrait donner en exemple à notre jeunesse", suggère Atépa qui assistait à la levée du corps de l'argentier du Sénégal entre 1993 et 1989.