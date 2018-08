Pierre Goudiaby Atepa : "Nous ne sommes ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition"

Pierre Goudiaby Atepa est convaincu qu'une "Troisième voie" politique doit être dessinée pour le Sénégal. "Nous ne sommes ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition", se démarque l'architecte, qui se réjouit du fait que "des hommes et femmes se sont engagés" avec lui pour "Un Sénégal nouveau".



Sur sa nouvelle orientation politique, Atepa a voulu être on ne peut plus clair. "Nous sommes pour le Sénégal. Au sein du pouvoir, ce ne sont pas tous des personnes pourries. Et, au sein de l'opposition aussi, ce ne sont pas tous des gens pourris", a-t-il dit



Prenant ses distances par rapport à l’establishment, l'ex-ministre conseiller de Abdoulaye Wade dégage une "troisième voie pour un Sénégal-Rék"...